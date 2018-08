In Venezuela versuchen täglich tausende Menschen nach Peru zu gelangen, bevor dort die Einreisebedingungen verschärft werden.

Viele ziehen in langen Märschen über Straßen und Wege zunächst durch Kolumbien und Ecuador mit Peru als Ziel. Dort folgt die Regierung dem Beispiel anderer südamerikanischer Staaten und will ab morgen nur noch Venezolaner mit gültigem Reisedokument einreisen lassen. In deren Heimat wird es jedoch immer schwieriger, einen Pass ausgestellt zu bekommen. Bis zu einem Termin bei Behörden kann es Monate dauern, außerdem sind dort im Zuge der Wirtschaftskrise Tinte und Papier knapp geworden.



Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit 2014 bereits 2,3 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen haben. In den Nachbarstaaten reagieren die Einwohner inzwischen mit zunehmender Ablehnung auf die Migranten.