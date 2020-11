Einen Tag nach der Absetzung von Perus Präsident Vizcarra hat der Parlamentsvorsitzende Merino kommissarisch das Amt übernommen.

Er legte im Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt Lima den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede versicherte er, am geplanten Termin im kommenden April für Präsidenten- und Parlamentswahlen festzuhalten. Vor dem Parlamentsgebäude kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern des abgesetzten Präsidenten und der Polizei mit mehreren Verletzten.



Staatschef Vizcarra war gestern vom Parlament des Amtes enthoben worden. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Als regionaler Gouverneur soll er im Jahr 2014 Bestechungsgelder von Unternehmern angenommen haben. Vizcarra weist die Anschuldigungen zurück. Im September hatte er ein erstes Amtsenthebungsverfahren in einem anderen Fall noch überstanden. Der parteilose Politiker hatte das Präsidentenamt vor zwei Jahren mit dem erklärten Ziel angetreten, die Korruption in Peru zu bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.