Ein Erdbeben hat die Grenzregion zwischen Peru und Brasilien erschüttert.

Wie die wissenschaftliche Behörde USGS in den Vereinigten Staaten von Amerika mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 7,1. Das Hypozentrum habe in einer Tiefe von mehr als 600 Kilometern gelegen. Laut dem Nationalen Zivilschutzinstitut in Peru wurden bisher keine Schäden gemeldet.