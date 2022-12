Peruanische Übergangspräsidentin appelliert an das Parlament

Die neue peruanische Präsidentin Dina Boluarte. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Anusak Laowilas)

Zugleich lehnte die erst vor eineinhalb Wochen ins Amt gekommene Staatschefin einen Rücktritt mit der Begründung ab, ein solcher Schritt würde die Probleme des Landes nicht lösen und Peru nur noch tiefer ins Chaos stürzen. Das Parlament hatte zuletzt ihren Vorschlag für eine Verfassungsänderung abgelehnt, mit der die für 2026 geplanten Wahlen auf Dezember kommenden Jahres vorgezogen hätten werden sollen. Boluarte argumentiert, damit könne die Lage in Perus wieder stabilisiert werden, das derzeit von Unruhen erschüttert wird. Hintergrund sind die Vorgänge rund um den bisherigen Staatschef Castillo. Der linksgerichtete Politiker hatte in der vergangenen Woche versucht, einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte und per Dekret regieren wollte. Das Parlament bezichtigte ihn daraufhin des Verfassungsbruchs und setzte ihn ab.

Der 53-Jährige wurde schließlich festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Vorwurfs der Rebellion ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.