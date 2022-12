Südamerika

Der abgesetzte Präsident Perus, Castillo. (AFP )

Das mexikanische Außenministerium sprach von einer Kontaktaufnahme mit der peruanischen Regierung in der Angelegenheit. Der mexikanische Präsident López Obrador hatte zuvor erklärt, Castillo sei -Zitat- Opfer der wirtschaftlichen und politischen Elite Perus geworden. Beide Politiker gehören dem linken Lager an.

Die Justiz in Peru nahm Castillo zunächst in Untersuchungshaft. Dies teilte der Oberste Gerichtshof nach einer Anhörung mit. Demnach wird gegen Castillo wegen des Verdachts auf eine Rebellion und Verschwörung ermittelt. Er hatte versucht, mit der Auflösung des Parlaments einem Misstrauensvotum im Kongress zuvorzukommen. Die Abgeordneten setzten Castillo noch am selben Tag ab und ernannten Vizepräsidentin Boluarte zur Nachfolgerin.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.