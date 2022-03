Nach dem Treffen vergangene Woche soll es heute einen neuen Versuch geben. (Imago/Alexandr Kryazhev)

Die Gespräche an der belarussisch-ukrainischen Grenze blieben jedoch ohne greifbare Ergebnisse.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern erklärt, Russland müsse die Bombardierung ukrainischer Städte einstellen, bevor sinnvolle Gespräche über einen Waffenstillstand beginnen könnten. In einer Videobotschaft warf er Russland vor, die Ukraine, ihre Geschichte und ihr Volk auslöschen zu wollen. Selenskyj verwies auf den Angriff auf Kiew und die Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar. Dort hatten im Zweiten Weltkrieg deutsche Besatzungstruppen und ihre ukrainischen Hilfstruppen ein Massaker an Zehntausenden Juden verübt. Selenskyj, der selbst Jude ist, sagte, Juden in aller Welt müssten ihre Stimme gegen diesen Krieg erheben.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.