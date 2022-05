Dann könnten auch die Exporte aus der Ukraine wieder laufen, sagte Kremlsprecher Peskow in Moskau. Die Regierung in Kiew hatte Russland zuvor Erpressung vorgeworfen und den Westen aufgefordert, die wegen des Kriegs erlassenen Sanktionen unter keinen Umständen aufzuheben. Die Ukraine wirft Russland vor, die Schwarzmeer-Häfen mit Kriegsschiffen zu blockieren und so die für die Welternährung wichtige Weizenausfuhr zu verhindern.

