Der Regisseur Peter Bogdanovich (Archivbild) (Imago)

Nach Angaben seiner Tochter starb der Filmemacher im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Bekannt wurde Bogdanovich mit "The Last Picture Show", in dem er eine amerikanische Kleinstadt in den 50er Jahren porträtierte. Der Film erhielt acht Oscar-Nominierungen. Mit der Komödie "What's Up Doc" und dem Roadmovie "Paper Moon" folgten weitere Erfolge.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.