ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat der These widersprochen, es gebe einen Überdruss an Fernseh-Talkshows.

So sei etwa bei Maybrit Illner die Zuschauerzahl in den vergangenen Jahren gestiegen, sagte Frey in der Deutschlandfunk-Sendung "Streitkultur". Gerade in Zeiten, in denen Menschen sich in Echokammern flüchteten, böten die Öffentlich-Rechtlichen ein Forum, wo Meinungen aufeinander prallten. Außerdem sei es sehr interessant, Menschen beim Argumentieren zu beobachten, um sich dann daraus eine eigene Meinung zu bilden.



Der Journalist und Autor Oliver Weber wünschte sich dagegen eine verstärkte Variation in der Gästeauswahl, zum Beispiel durch mehr Teilnehmer aus dem Ausland. Lebendige Diskussionen seien in den Talkshows nicht vorgesehen, stattdessen würden Rollentexte aufgesagt. Themen würden immer aus einer ähnlichen Perspektive diskutiert. Das alles vermittle ein Bild, das keine Lust auf Politik mache. Die Talkshows seien als Plattform für Diskussionen nicht überflüssig, aber sie blieben unter ihren Möglichkeiten. Oliver Weber ist Autor des Buches "Talkshows hassen".