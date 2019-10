Schalke 04 habe vor allem in der ersten Halbzeit des 95. Revierderbys die Möglichkeit gehabt, "Borussia Dortmund frühzeitig aus dem Stadion zu schießen", sagte Peter Neururer in der Sendung "Sport am Samstag". Vor allem in der Abwehr und im Pass-Spiel habe Dortmund Schwächen offenbart und teilweise einfach "schlecht gespielt". Ein Mentalitätsproblem sieht Neururer bei den Dortmundern nicht: "Mentalität heißt Wille, heißt Einstellung, heißt Bereitschaft, heißt Leidenschaft - das alles haben sie gezeigt."

Gut, dass Borussia Dortmund die Meisterschaft anvisiert

Der Ex-Bundesligatrainer lobte Borussia Dortmund jedoch ausdrücklich dafür, dass der Verein in dieser Saison endlich einmal das klare Ziel ausgegeben habe, Meister zu werden. Das sei die richtige Einstellung, so Neururer, und angesichts der aktuellen Tabelle, in der Dortmund nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Bayern München liegt, "können sie diesem Ziel immer noch nachkommen".

