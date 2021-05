Beim Petersberger Klimadialog hat sich Bundeskanzlerin Merkel für eine internationale Ausweitung des Preises auf den CO2-Ausstoß ausgesprochen.

Sie halte das für ein besonders geeignetes Instrument der Lenkung, sagte die CDU-Politikerin in der Videokonferenz mit Vertretern von rund 40 Staaten. Es biete sich an, ihn auf weitere Bereiche auszuweiten. Merkel verwies darauf, dass dies in Deutschland mit dem Preis auf Benzin, Gas oder Heizöl bereits umgesetzt sei. Mit Blick auf die Unterstützung ärmerer Staaten zeigte sich Merkel offen, auch in der nächsten Finanzierungsrunde ab 2025 zu helfen. Man brauche gleichwohl private Investoren. Der britische Premierminister Johnson sagte mit Blick auf das Spitzen-Treffen der sieben großen Industriestaaten im Juni, dass die jährlich zugesagten 100 Milliarden Euro aus privaten und öffentlichen Mitteln für die ärmeren Staaten noch nicht erreicht seien.



Der Petersberger Klimadialog mit Vertretern aller großen Treibhausgas-Emittenten gilt als Vorbereitung des Weltklimagipfels Ende des Jahres in Glasgow. Dort sollen die neuen Ziele der Weltgemeinschaft zusammengefasst und verbindlich verankert werden.

