Beim Petersberger Klimadialog hat sich Bundeskanzlerin Merkel für eine internationale Ausweitung des Preises auf den CO2-Ausstoß ausgesprochen. Sie halte das für ein besonders geeignetes Instrument der Lenkung, sagte die CDU-Politikerin bei der Videokonferenz mit Vertretern von rund 40 Staaten.

Es biete sich an, den Preis auf weitere Bereiche auszuweiten, meinte Merkel. Sie verwies darauf, dass dies in Deutschland bei Benzin, Gas oder Heizöl bereits umgesetzt sei. Mit Blick auf die Unterstützung ärmerer Staaten zeigte sich Merkel offen, auch in der nächsten Finanzierungsrunde ab 2025 zu helfen. Man brauche gleichwohl private Investoren. Der britische Premierminister Johnson sagte mit Blick auf das Spitzen-Treffen der sieben großen Industriestaaten im Juni, dass die jährlich zugesagten 100 Milliarden Euro aus privaten und öffentlichen Mitteln für die ärmeren Staaten noch nicht erreicht seien.



Der Petersberger Klimadialog mit Vertretern aller großen Treibhausgas-Emittenten gilt als Vorbereitung des Weltklimagipfels Ende des Jahres in Glasgow. Dort sollen die neuen Ziele der Weltgemeinschaft zusammengefasst und verbindlich verankert werden.

BDI warnt vor Benachteiligung deutscher Unternehmen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie bezeichnete die Verschärfung der deutschen Klimaziele als hektisches Vorgehen. Es sei schwer nachvollziehbar, auf welcher Basis die Regierungsparteien so spontan zur Überzeugung gelangten, die Klimaneutralität bereits im Jahr 2045 statt 2050 zu erreichen, heißt in einer Mitteilung des BDI. Es fehle an Konzept, Strategie und realistischer Planung, wie das für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen funktionieren solle. Der BDI forderte mehr Unterstützung bei Investionen und Schutz gegen internationale Wettbewerbsnachteile.

Grüne wollen Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen

Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen, plädierte dagegen dafür, gerade die Unternehmen bei der CO2-Bepreisung stärker in die Pflicht zu nehmen und die Verbraucher im Gegenzug stärker zu entlasten. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollten zu hundert Prozent an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden - etwa durch ein Energiegeld, sagte sie dem Deutschlandfunk. Badum beklagte, dass die Unternehmen aktuell versuchten, sich durch Ausnahmeregelungen "rauszustehlen" - und das, obwohl sie zu 50 Prozent für den CO2-Ausstoß verantwortlich seien. Es gehe hier etwa um Dienst-Flugreisen und nicht "um die Oma, die zweimal im Jahr nach Mallorca fliegt".



Zudem forderte die Grünen-Politikerin eine Erhöhung des deutschen Anteils an der internationalen Klimafinanzierung auf acht Milliarden Euro im Jahr bis 2025. Als Industrienation trage Deutschland eine Verantwortung gegenüber den Ländern des Südens, die schon jetzt schwer vom Klimawandel betroffen seien, so Badum.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.