Zum Auftakt des 12. Petersberger Klimadialogs hat Bundeskanzlerin Merkel die internationale Staatengemeinschaft zur Solidarität aufgerufen.

Es sei im Interesse der jüngeren Generation, schnell zu handeln, um eine weitere Erderwärmung abzuwenden, sagte Merkel in der Videokonferenz. Sie bezeichnete die CO2-Bepreisung als ein geeignetes Instrument auch für Bereiche wie die Gebäudewirtschaft und den Verkehr. Wünschenswert wäre bei der internationalen Zusammenarbeit die Einigung auf vergleichbare Daten. Bundesumweltministerin Schulze erklärte, viele Länder hätten in den vergangenen Monaten ihre Klimaziele nachgebessert, auch die Europäische Union.



Ziel der Veranstaltung mit rund 40 Fachministerinnen und -minister aus aller Welt ist es, sich über den Stand der internationalen Klimaverhandlungen auszutauschen und die UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow vorzubereiten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.