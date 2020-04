Bundeskanzlerin Merkel hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, auch in Zeiten der Corona-Krise nicht am Klimaschutz zu sparen.

In einer Rede im Rahmen des Petersberger Klimadialogs räumte sie ein, dass wegen der Wirtschaftskrise schwierige Verteilungsdiskussionen zu erwarten seien. Deshalb sei es umso wichtiger, bei Konjunkturprogrammen den Klimaschutz immer mit im Blick zu haben. Zudem plädierte die Kanzlerin für globale Lösungsansätze. So beuge es etwa Wettbewerbsverzerrungen vor, wenn möglichst viele Länder eine CO2-Bepreisung einführten. Die Kanzlerin war per Video zugeschaltet. Im ersten Teil ihrer Rede gab es allerdings massive technische Probleme.



Bundesumweltministerin Schulze betonte, dass Abschottung einzelner Länder mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel keine Lösung sei. Die Abkehr von internationalen Organisationen wie jetzt in der Coronakrise sei falsch.



Auch UNO-Generalsekretär Guterres unterstrich, dass eine entschlossene Zusammenarbeit der Staatschefs die einzige Antwort auf den Klimawandel sei. Die höchsten Kosten seien die fürs Nichtstun.



Der Petersberger Klimadialog findet wegen der Pandemie in diesem Jahr als reine Videokonferenz statt. Daran nehmen Vertreter aus rund 30 Ländern teil.