Am zweiten und letzten Tag des Petersberger Klimadialogs werden heute Reden von Bundeskanzlerin Merkel und UNO-Generalsekretär Guterres erwartet.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Überlegungen, Konjunkturhilfen für die Wirtschaft an Klimaschutzvorgaben zu koppeln. Bundesumweltministerin Schulze hatte sich gestern für schärfere Klimaziele ausgesprochen, auch und gerade in der Coronakrise. Der Klimaschutz sei ein Rettungsanker für die Wirtschaft, erklärte die SPD-Politikerin. Sie verwies auf den Appell von rund 70 Unternehmen, die gefordert hatten, die Wirtschaft nach der Krise mit einem Klima-Konjunkturprogramm krisenfester zu machen.



Der Petersberger Klimadialog findet wegen der Pandemie in diesem Jahr als Videokonferenz statt. Daran nehmen Vertreter aus rund 30 Ländern teil.