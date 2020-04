Bundesumweltministerin Schulze hat sich dafür ausgesprochen, das Vorgehen gegen die Erderwärmung ins Zentrum der Wiederaufbauprogramme für die Zeit nach der Corona-Krise zu stellen.

Die Konjunkturprogramme der Regierungen müssten so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbrächten, sagte Schulze der Funke Mediengruppe. Es wäre gut, wenn diese Botschaft beim heute beginnenden Petersberger Klimadialog von vielen unterstrichen würde, meinte die SPD-Politikerin. Aus für den Klimaschutz besonders wichtigen Ländern gebe es in dieser Hinsicht positive Signale. So denke etwa China über grüne Konjunkturprogramme nach.



Der Petersburger Klimadialog findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt. An den zweitägigen Beratungen beteiligen sich ab dem Vormittag Vertreter von 30 Staaten. Morgen wollen Bundeskanzlerin Merkel und UNO-Generalsekretär Guterres bei der Konferenz sprechen.