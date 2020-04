Bundesumweltministerin Schulze fordert als Impuls für die Wirtschaft schärfere Klimaziele, auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Die Krise dürfe nicht als Ausrede genutzt werden, nichts zu tun, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Im Gegenteil: Der Klimaschutz sei ein Rettungsanker für die Wirtschaft. Es sei wichtig, dass die EU noch in diesem Jahr ein klares Signal sende und das eigene Klimaziel überprüfe.



Schulze äußerte sich zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs. Dabei hatten knapp 70 deutsche Unternehmen dazu aufgerufen, die Wirtschaft nach der Coronakrise mit einem Klima-Konjunkturprogramm krisenfester zu machen. Ziel müsse es sein, Klimaneutralität durch eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Die zweitägige Konferenz mit Vertretern von rund 30 Ländern findet wegen der Corona-Pandemie per Video statt. Morgen werden Bundeskanzlerin Merkel und UNO-Generalsekretär Guterres zu den Teilnehmenden sprechen.