Der vor rund 20 Jahren für die deutsch-russische Verständigung ins Leben gerufene Petersburger Dialog bleibt wegen politischer Spannungen ausgesetzt.

Man könne nicht hinnehmen, dass einige der Mitgliederorganisationen in Russland ihre Arbeit nicht verrichten könnten, teilte der Vorsitzende der deutschen Seite, Pofalla, in Berlin mit. Es gebe die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung von Mitgliedern des Dialogs. Das sei nicht hinnehmbar. Auch die diesjährige Hauptveranstaltung im Oktober solle es nur geben, wenn alle Organisationen ungehindert daran teilnehmen könnten. Zugleich bot Pofalla Russland einen "bilateralen Austausch im Rahmen einer gemeinsamen Vorstandssitzung" für Anfang September an.



Russland hatte zuletzt mehrere Nichtregierungsorganisationen für unerwünscht erklärt. Dennoch zeigte sich Moskau bereit, den Dialog fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.