Petersplatz in Rom

Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis, erteilt und die Menschen zur mehr Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen.

Zugleich würdigte er diejenigen, die sich in der Krise für andere einsetzten, wie Ärzte und Krankenschwestern, aber auch Supermarktangestellte.



Es war das erste Mal, dass ein Papst den Segen außerhalb von Weihnachten oder Ostern spendete. Der Segen wurde im Internet in acht Sprachen übertragen. Zuvor hatte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche für ein Ende der Corona-Pandemie gebetet. Wegen der Ausgangsbeschränkungen blieb der Petersplatz, auf dem sich sonst Zehntausende Menschen versammeln, für Gläubige gesperrt.