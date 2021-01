Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" hat bei der britischen Regierung eine Petition gegen eine Auslieferung von Wikileaks-Gründers Assange eingereicht.

Der Geschäftsführer der Vereinigung, Christian Mihr, sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Anklage der Vereinigten Staaten gegen Assange sei eindeutig politisch motiviert. Die USA wollten ein Exempel statuieren und eine abschreckende Wirkung auf Medienschaffende überall auf der Welt erzielen. Wenn sie mit ihrem Auslieferungsantrag erfolgreich seien und Assange vor Gericht stellten, drohe dasselbe Schicksal künftig jeder Journalistin und jedem Journalisten weltweit, welche geheime Informationen von öffentlichem Interesse veröffentlichten, erklärte Mihr weiter. Die Petition umfasst den Angaben zufoge mehr als 108.000 Unterschriften und fordert die sofortige Freilassung Assanges. In der Angelegenheit wird in wenigen Tagen eine Gerichtsentscheidung erwartet.



Das Auslieferungsverfahren gegen Assange hatte im Februar begonnen. Er sitzt seit April 2019 in London in Haft. Die USA werfen dem 49-jährigen Australier Spionage und Geheimnisverrat vor.

