Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat eine Petition gestartet, um ein Kopftuchverbot für minderjährige Mädchen im öffentlichen Raum durchzusetzen.

Bundesgeschäftsführerin Stolle sagte in Berlin, durch die Verschleierung würden Mädchen diskriminiert und sexualisiert. Bisher sind 10.000 Unterschriften zusammengekommen. Wenn die Zahl von 100.000 erreicht ist, soll die Petition an das Bundesjustizministerium übergeben werden. Zum unterstützenden Personenkreis der Petition gehören unter anderen die Schauspielerin Sibel Kekili, die Publizistin Alice Schwarzer, der Psychologe Ahmed Mansour sowie Verbände wie der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte, der Berufsverband der Frauenärzte und das UN Women Nationales Komitee Deutschland.



Deren Vorsitzende Nordmeyer sagte im Deutschlandfunk Kultur, minderjährige Mädchen, die man dazu zwinge, ein Kopftuch zu tragen, könnten ihr Selbstbestimmungsrecht nicht wahrnehmen. Außerdem mute man ihnen bereits in einem solchen Alter zu, sich unter dem Kopftuch in eine Richtung von Sexualisierung zu verstecken. Die liberale muslimische Anwältin Seyran Ates räumte ein, dass nicht klar ist, wie viele Mädchen in Deutschland ein Kopftuch tragen. Menschenrechte würden aber nicht an Zahlen gemessen.



Die nordrhein-westfälische Landesregierung prüft die Einführung eines Kopftuchverbots für Kinder schon länger. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat unter anderem verfassungsrechtliche Bedenken geäußert.