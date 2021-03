Das Finanzamt Berlin hat der Petitionsplattform "Change.org" die Gemeinnützigkeit aberkannt.

Der Verein teilte mit, man sei bereits Ende Februar von der Behörde informiert worden. Zur Begründung habe es geheißen, dass Petitionsplattformen nur dann als gemeinnützig gelten, wenn sie ausschließlich Petitionen an staatliche Stellen zulassen. Gehe es stattdessen um Konzerne wie Nestlé, Amazon oder Shell, müssten die Petition gelöscht oder mit einer Gebühr belegt werden.



Change.org legte nach eigenen Angaben Einspruch gegen die Entscheidung des Finanzamtes ein, dessen Einschätzung man nicht teile. Vielmehr könne gesellschaftspolitische Teilhabe sich auch in Kritik an privaten Akteuren wie beispielsweise Unternehmen oder relevanten Persönlichkeiten äußern. Weiter heißt es, change.org solle als kostenlose Plattform erhalten bleiben.

