Bei dem schweren Erdbeben in Kroatien sind mindestens sieben Menschen getötet worden.

26 wurden nach Behördenangaben verletzt. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst. Unter den Trümmern wird weiter nach Opfern gesucht. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,3. Das Epizentrum lag 46 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Dort, vor allem in der Stadt Petrinja und in umliegenden Gemeinden, stürzten Hausdächer, Fassaden und ganze Gebäude ein. Bürgermeister Dumbovic sagte dem Fernsehsender HRT, das ist wie in Hiroshima. Die halbe Stadt existiere nicht mehr. Man brauche Hilfe. - Bereits am Montag hatte es in dem Gebiet ein Beben der Stärke 5,2 gegeben.



Die Erdstöße waren auch noch in anderen Staaten der Region zu spüren, so etwa in Italien und Österreich. In Slowenien wurde das Atomkraftwerk Krsko vorsichtshalber abgeschaltet. Es war das zweite Erdbeben in Kroatien innerhalb von 30 Stunden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.