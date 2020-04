Petrus Apianus vor 525 Jahren geboren Astronom, Kartograph und Drucker

Vor 525 Jahren kam in Leisnig in Sachsen Peter Bennewitz auf die Welt. Während seines Studiums in Leipzig gab er sich – wie es damals Mode war – einen lateinischen Namen: Petrus Apianus.

Von Dirk Lorenzen

