Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Pfeiffer, hat das geplante Rettungspaket für die Lufthansa verteidigt.

Pfeiffer sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, in der durch die Coronavirus-Krise bedingte Notsituation der Lufthansa eine Möglichkeit zu bieten. Der Steuerzahler soll demzufolge zeitlich bedingt einspringen und nach der Krise sein Geld zurückerhalten. Der CDU-Politiker lehnte eine Einmischung des Staats ins operative Geschäft ab und sagte, Strukturentscheidungen mitzufällen wäre der falsche Weg.



Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, kritisierte im Deutschlandfunk die Haltung der Union. Er könne nicht nachvollziehen, dass der Staat kein Mitsprachrecht haben solle. Es gehe schließlich um unternehmensstrategische Fragen, die das Unternehmen auf Dauer wirtschaftlich und konkurrenzfähig hielten. Er hätte sich klare Vorgaben gewünscht, was die Beschäftigungssicherung betrifft, sagte Hoffmann.



Die Bundesregierung und die Lufthansa stehen kurz vor der Einigung über ein Rettungspaket in Höhe von bis zu neun Milliarden Euro. Ein Drittel davon soll als Darlehen von der staatlichen Förderbank KfW bereitgestellt werden. Zudem ist eine direkte Beteiligung des Bundes von 20 Prozent geplant. Dies könnte dazu führen, dass der Bund eine Sperrminorität erhält. Darüber hinaus sollen zwei Sitze im Aufsichtsrat in Abstimmung mit der Bundesregierung besetzt werden.

