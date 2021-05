Papst Franziskus hat zum Pfingstfest Christen in aller Welt zur Einheit aufgerufen. Dies sei heute notwendiger denn je, betonte er in einer Videobotschaft. Das katholische Kirchenoberhaupt kritisierte Egoismus und Gier, was Arme ärmer und Reiche reicher mache. Auch die Natur stoße wegen des räuberischen Handelns der Menschen an ihre Grenze, so der Papst.

Pfingsten findet immer 50 Tage nach Ostern statt. In Deutschland ist der Sonntag und der Montag gesetzlicher Feiertag. Pfingsten ist ein christliches Fest. Es geht auf den Glauben an die Dreieinigkeit Gottes zurück. Demnach tritt Gott als Vater, als Sohn in der Gestalt Jesu Christi und als Heiliger Geist in Erscheinung. 40 Tage nach der österlichen Auferstehung von den Toten fährt Jesu in den Himmel auf. Daraufhin sandte Gott den Heiligen Geist zu den Gläubigen. Das Ereignis, bei dem die ersten Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden - es waren die Jünger Jesu -, wird heute als Pfingsten gefeiert. Es ist in der Apostelgeschichte der Bibel niedergeschrieben. Mit dem Ereignis nahm die Ausbreitung des christlichen Glaubens ihren Ausgang. Die Jünger konnten plötzlich alle Sprachen der Welt sprechen und verstehen. Daher gilt Pfingsten auch als Geburtsstunde der Kirche.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.