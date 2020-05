Die deutschen Bischöfe rufen in ihren Pfingstpredigten zu mehr Zusammenhalt in der Coronakrise auf.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, betonte, die Zusammenarbeit auf nationaler, europäischer und globaler Ebene sei wichtiger als je zuvor. Nicht von egoistischen Eigeninteressen, sondern von Verantwortung müsse diese Zusammenarbeit geleitet sein, sagte Bedford-Strohm in der Münchner Matthäuskirche.



Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, forderte von der Kirche, sich mehr zu öffnen und sich den Menschen zuzuwenden. Draußen vor den Kirchtürmen, mitten in der Stadt und in der Welt sei der eigentlich spannende Ort, um von Gott zu reden, unterstrich der Limburger Bischof.



Sein Amtsvorgänger, Kardinal Marx, mahnte eine respektvolle Kommunikation an. Christen müssten darin Vorbilder sein. In Krisen wie dieser habe die Kirche sicher nicht die Aufgabe, die Angst der Menschen zu vergrößern, Misstrauen zu säen und Spaltungen zu vertiefen, betonte der Erzbischof von München und Freising. Vielmehr müsse die Kirche helfen, dass die Fähigkeit, aufeinander zu hören, nicht aus dem Blick gerate - ebenso wie das gemeinsame Ziel, nämlich das Heil aller Menschen.

