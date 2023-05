Wetter

Pfingsten überwiegend sonnig - bis zu 27 Grad

Das Wetter: Meist sonnig. Von Nordrhein-Westfalen bis Mecklenburg-Vorpommern und weiter nordwestlich Durchzug von Wolkenfeldern. An den Alpen vereinzelt Schauer. Im Norden 16 bis 22 Grad, sonst bis 27 Grad. Morgen, an Pfingstmontag, erneut viel Sonne bei oft nur lockerer Quellbewölkung. An den Alpen einzelne Gewitter möglich. 16 bis 27 Grad.

28.05.2023