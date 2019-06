Der Berliner Bischof Dröge hat im Pfingstgottesdiens dazu aufgerufen, Haltung zu zeigen gegen Demokratiefeindlichkeit und politische Lügen.

Der evangelische Geistliche sagte in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, derzeit werde die Demokratie als Grundlage des Gemeinwesens infrage gestellt und untergraben. Die Lüge dringe in das öffentliche Leben ein, Tatsachen würden zum eigenen politischen und ideologischen Vorteil verdreht. In diesen Zeiten sei es besonders wichtig, Haltung zu zeigen.



Sich den Lügen entgegenzustellen sei ungeheuer mühsam, erklärte Dröge. Doch Menschen müssten für das, was sie sagten, Verantwortung übernehmen.