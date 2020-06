Die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci hat die Aktion mit Hunderten Schlauchbooten auf der Spree kritisiert.

Sie sei entsetzt über die Bilder vom Wochenende, erklärte die SPD-Politikerin. Party und Pandemie passten überhaupt nicht zusammen. Am Pfingstsonntag waren unter dem Motto "Für die Kultur - Alle in einem Boot" rund 400 Schlauchboote über die Spree und den Landwehrkanal nach Kreuzberg gezogen, Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Zeitweise hielten sich bis zu 1.500 Menschen in und am Wasser auf. Die Polizei beendete die Veranstaltung, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.