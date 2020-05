Gesundheitsminister Spahn hat an die Bundesländer appelliert, die vom Bund geplante Bonuszahlung für Beschäftigte in der Pflege aufzustocken.

Mehrere Länder hätten schon erklärt, dass sie aufstocken würden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsetzwerks Deutschland. Er baue darauf, dass sich andere Länder anschlössen. Alle seien sich einig, dass diejenigen, die unter erschwerten Bedingungen in dieser Pandemie in der Altenpflege hart arbeiteten, eine finanzielle Anerkennung verdienten, meinte Spahn. Dann müsse man das auch gemeinsam finanzieren.



Der Pflegebonus soll heute im Bundestag beschlossen werden. Eine Pflegekraft soll 1.000 Euro aus Mitteln der Pflegeversicherung bekommen. Weitere 500 Euro sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung von den Ländern und den Arbeitgebern kommen.



Im Bundestag geht es auch um weitere Hilfen für Arbeitnehmer. So soll das Kurzarbeitergeld auf bis zu 80 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens erhöht werden.