Die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte soll mit Hilfe einer neuen staatlichen Agentur künftig einfacher und schneller möglich sein.

Bundesgesunheitsminister Spahn sagte in Berlin, Ziel sei, das Verfahren vom Visum bis zur Anerkennung der Berufsqualifikation und Arbeitserlaubnis in sechs Monaten abzuwickeln. Bislang dauert die Anwerbung zum Teil mehr als zwei Jahre. Die neue deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe hat ihren Sitz in Saarbrücken. Deutschland bemüht sich vor allem in Mexiko und auf den Philippinen um Anwerbung für Pflegefachpersonal.