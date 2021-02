Bundesarbeitsminister Heil sieht Chancen für einen bundesweiten Tarifvertrag in der Altenpflege.

Der SPD-Politiker bezog sich auf eine Einigung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche, BVAP. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Heil, wenn die Sozialpartner einen Antrag einreichten und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien, werde er diesen Tarifvertrag für die gesamte Pflegebranche für verbindlich erklären. Verdi und die BVAP hatten Anfang Februar Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent über zweieinhalb Jahre verabredet. Ausdrücklich rief der Arbeitsminister die Diakonie und die Caritas auf, sich an einen solchen Tarifvertrag anzulehnen.



Der konkurrierende Arbeitgeberverband Pflege hatte bereits Anfang des Monats angekündigt, gegen den Tarifvertrag zu klagen. Zur Begründung hieß es, der BVAP binde mit diesem Vertrag weniger als drei Prozent der 28.000 Altenpflegeunternehmen in Deutschland. Außerdem sei Verdi in der Altenpflege so gut wie nicht existent.

