Die Betreuung in einem Heim ist für Pflegebedürftige erneut teurer geworden.

Die selbst zu zahlenden Anteile stiegen auf nun 2.125 Euro pro Monat im Bundesdurchschnitt. Das waren 57 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 110 Euro mehr als Mitte 2020, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Daten des Verbands der Ersatzkassen meldet. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Am teuersten sind Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich knapp 2.500 Euro, am niedrigsten ist die Summe in Sachsen-Anhalt mit gut 1.500 Euro.



Entlastung bei den Zuzahlungen soll eine Reform von Gesundheitsminister Spahn bringen. Heimbewohner bekommen ab dem kommenden Jahr einen neuen Zuschlag. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll damit im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent sinken, im zweiten um 25 Prozent, im dritten um 45 Prozent und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent.

