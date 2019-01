Die Bundesregierung will heute eine Zwischenbilanz ihrer im vergangenen Sommer gestarteten Initiative für Verbesserungen in der Alten- und Krankenpflege ziehen.

Dazu stellen Familienministerin Giffey, Arbeitsminister Heil und Gesundheitsminister Spahn in Berlin konkrete Maßnahmen vor. Giffey hatte bereits ein Vorhaben angekündigt, dass bis 2023 umgesetzt werden soll. So soll die Zahl der Auszubildenden und der ausbildenden Einrichtungen gemeinsam mit den Bundesländern um zehn Prozent erhöht werden.



Die Initiative "Konzertierte Aktion Pflege" will bis zum Sommer Vorschläge erarbeiten, um den Pflegenotstand in Deutschland zu lindern. In der Alten- und Krankenpflege sind rund 40.000 Stellen nicht besetzt.