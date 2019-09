Menschen, deren Eltern im Pflegeheim betreut werden, sollen künftig vom Staat finanziell entlastet werden.

Der Bundestag hat heute in erster Lesung über das sogenannte Angehörigen-Entlastungsgesetz beraten. Es sieht vor, dass Kinder sich erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Pflegeheim-Kosten für ihre Eltern beteiligen müssen. Finanziell entlastet werden sollen zudem auch die Eltern volljähriger Kinder mit Behinderung.



Einig waren sich in der Debatte Redner aller Fraktionen, dass eine Entlastung von Angehörigen richtig sei. Politiker der AfD und der Freien Demokraten kritisierten aber, dass sich die Neuregelung vor allem auf die Pflege in Heimen konzentriere und keine Entlastung für Fälle vorgesehen sei, in denen Angehörige zu Hause gepflegt würden - was die überwiegende Mehrheit sei.



Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte, das Gesetz klinge schön, sei aber mehr Schein als Sein. Es werde dadurch keinen Pflegebedürftigen weniger geben, der Sozialhilfe beantragen müsse.