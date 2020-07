Pflegebedürftige müssen für die Betreuung im Heim immer mehr selbst bezahlen.

Wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli hervorgeht, stiegen die Anteile im bundesweiten Schnitt auf 2.015 Euro im Monat. Das sind 124 Euro mehr als vor einem Jahr. Dabei gibt es weiterhin große regionale Unterschiede. Im Vergleich der Bundesländer am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 2.405 Euro. Dagegen ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1.436 Euro am niedrigsten.



In den Summen ist der Eigenanteil für Pflege und Betreuung enthalten. Dazu kommen noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen.