Die Bundesregierung will die Zahl der Auszubildenden in der Pflegebranche in den nächsten vier Jahren um zehn Prozent erhöhen.

Familienministerin Giffey sagte in Berlin, die Zahl der ausbildenden Einrichtungen solle in gleicher Höhe steigen. Zuletzt habe es rund 68.000 Auszubildende in der Branche gegeben. Die SPD-Politikerin verwies zudem auf die bereits erfolgte Abschaffung des Schulgelds und die Einführung einer Ausbildungsvergütung, um den Beruf attraktiver zu machen.



Gesundheitsminister Spahn erklärte bei der Vorstellung eines Zwischenberichts für die "Konzertierte Aktion Pflege", wegen der schwierigen Arbeitsbedingungen habe der Beruf derzeit ein schlechtes Ansehen. Die Politik in könne die Rahmenbedingungen aber nicht alleine ändern. Die Finanzierung neuer Stellen sei eine Sache, die Besetzung aber eine andere, sagte der CDU-Politiker. Arbeitsminister Heil von der SPD betonte, der Pflegeberuf sei für junge Menschen nur dann interessant, wenn unter anderem der Lohn und die Bedingungen besser würden. Er forderte einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Branche. Den Angaben zufolge sind derzeit rund 40.000 Stellen in der Pflege unbesetzt.