Die Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen, Güler, fordert ein bilaterales Pflegeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland.

Damit könnten sich die Zuwanderer der ersten Generation in der Türkei pflegen lassen, sagte Güler der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Viele Migranten, die in Deutschland in die Pflegekasse eingezahlt hätten, strebten eine Betreuung in ihrem Herkunftsland an. Ein Deutscher könne ja auch in Spanien von seiner Versicherung profitieren, erklärte die CDU-Politikerin.