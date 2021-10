Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Holetschek, fordert deutlich mehr Geld für die Alten- und Krankenpflege.

Aktuell laufe man sehenden Auges in eine humanitäre Katastrophe, sagte der bayerische Gesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bislang sei Gesundheitspolitik vor allem ein Thema der Finanzminister - das müsse man ändern. Die Gesellschaft müsse sich klar darüber werden, was ihr die Pflege wert sei.



Holetschek betonte, er würde am liebsten von einem Budget ausgehen, das unterschiedliche Leistungen abbilde: Stationäre und häusliche Pflege sollten aus einem Topf finanziert werden, für jeden nach Bedarf. Mit Blick auf die prekäre Personalsituation in Kliniken und Heimen forderte der CSU-Politiker neben einer guten Bezahlung auch eine bessere Planbarkeit bei den Einsätzen.

