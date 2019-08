Der Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Gewerkschaft Verdi setzen sich gemeinsam für Änderungen beim Personalschlüssel in der Krankenhauspflege ein.

Die drei Institutionen legten dazu in Berlin Eckpunkte vor. Diese sollen bis Ende des Jahres in einen konkreten Vorschlag für ein neues Berechnungsverfahren münden. Kriterien für die Personalausstattung in der Pflege sind etwa die Pflegegrade der Patienten und die Größe der Klinik. Das Verfahren solle die erst im Januar eingeführten und als zu bürokratisch kritisierten Untergrenzen für Pflegepersonal überflüssig machen, heißt es.



Das Bündnis erwartet vom Bundesgesundheitsministerium, dass es seinen Vorschlag aufnimmt und im kommenden Jahr in einer Regierungskommission berät.