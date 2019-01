Die Maßnahmen der Bundesregierung, um mehr junge Leute für den Pflegeberuf zu gewinnen, stoßen bei der Partei Die Linke auf Kritik.

Der Vorsitzende Riexinger twitterte, die Ausbildungsoffensive sei unzureichend. Zu viele Beschäftigte gingen schon jetzt auf dem Zahnfleisch. Da helfe auch keine Symbolpolitik. Die Bundesregierung plant, die Zahl der Auszubildenden in der Pflege durch zahlreiche Maßnahmen bis 2023 um zehn Prozent zu steigern.



Das Deutsche Rote Kreuz begrüßte die Initiative als wichtigen Schritt, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Das DRK vermisst aber eine Anschubfinanzierung für die Pflegeschulen. Hier sehe der Bund die Länder in der Pflicht. Die Länder aber verwiesen auf die Verantwortung des Bundes.