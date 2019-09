Der Arbeitgeberverband Pflege geht juristisch gegen die Besetzung der neuen Kommission für einen Mindestlohn in der Branche vor.

Man sei überzeugt, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Kommission rechtswidrig zusammengesetzt habe, sagte Verbandspräsident Greiner in Berlin. Der Verband, der nach eigenen Angaben die umsatzstärksten Firmen in der Pflegewirtschaft in Deutschland repräsentiert, stört sich an der Präsenz der Kirchen. Zwei von vier Plätzen auf Arbeitgeberseite übersteige deren Marktanteil.



Das paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzte Gremium soll sich auf eine neue Lohnuntergrenze einigen. Der aktuelle Pflegemindestlohn von 11,05 Euro in Westdeutschland und 10,55 Euro in Ostdeutschland läuft zum 30. April 2020 aus.