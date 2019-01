Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden einer Studie zufolge weiter steigen müssen, um die wachsenden Kosten der alternden Gesellschaft zu decken.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf eine ihr vorliegende Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Danach errechneten die Wissenschaftler, dass der Beitrag zwischen 2025 und 2045 auf 4,25 Prozent des Bruttoeinkommens steigen müsse. Zu Beginn dieses Jahres war der Satz um 0,5 Punkte auf 3,05 Prozent angehoben worden. Grund sei, dass die Zahl der Pflegebedürftigen wachse, diese zugleich aber immer seltener in Familien lebten. Die Forscher gehen in ihrer Analyse davon aus, dass bis zum Jahr 2045 fünf Millionen Menschen in Deutschland Pflege benötigen werden. Im vergangenen Jahr waren es 3,3 Millionen.