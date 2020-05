Die SPD-Vorsitzende Esken hat den Streit über die Finanzierung der Corona-Sonderprämie für Pflegekräfte kritisiert.

Der "Welt am Sonntag" sagte Esken, es gebe viel unwürdigen Streit um die Finanzierung. Jetzt komme es darauf an, dass es in allen 16 Bundesländern gelinge, die Arbeitgeber zu einem fairen Anteil an den Bonuszahlungen zu bewegen.



Die Beschäftigten in den Altenheimen sollen wegen der besonderen Belastung in der Corona-Krise eine Bonuszahlung von bis zu 1.500 Euro erhalten. Davon sollen die Pflegekassen laut einem Gesetzentwurf 1.000 Euro bezahlen. Das letzte Drittel sollen Länder und Arbeitgeber gemeinsam aufbringen. Die gemeinnützigen Träger von Altenheimen wehren sich aber gegen eine Kostenbeteiligung.