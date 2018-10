Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hält eine umfassende Debatte über die Chancen von Digitalisierung und Robotik in der Pflege für unabdingbar.

Gerade im Bereich der Pflege-Dokumentation, die derzeit noch sehr papierlastig sei, gebe es einen immensen Reformstau, sagte Westerfellhaus im Deutschlandfunk. Im Vergleich zu Ländern wie Japan hinke man in Deutschland weit hinterher, hier sei eine Weiterentwicklung dringend nötig. Der Einsatz von Robotern könne professionelle Pflegekräfte jedoch keinesfalls ersetzen, betonte Westerfellhaus. Die Technik sei lediglich eine Unterstützung und könne nicht die Arbeit von fehlenden Fachkräften übernehmen. Roboter könnten aber durchaus sinnvolle Hilfestellungen leisten, etwa wenn es darum gehe, einem bettlägerigen Patienten Wasser zu reichen oder eine heruntergefallene Bettdecke zu reichen. Auch in der häuslichen Pflege sei der Einsatz moderner Technik sinnvoll und könne die Sicherheit des Pflegebedürftigen erhöhen, meinte der Bundesbeauftragte weiter. Um jedoch technische Entwicklungen zu verhindern, die an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen, sei eine Beteiligung von Pflegeexperten und auch der Politik dringend notwendig.



Die Einrichtung einer Bundestagskommission "Ethik und Automatisierungstechnik in der Pflege", wie sie der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, angeregt hatte, ist laut Westerfellhaus derzeit allerdings nicht angedacht.