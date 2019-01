Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert für eine Grundsatzdebatte zur künftigen Finanzierung der Pflege.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, man müsse noch einmal ganz neu austarieren, was Familien selbst leisten könnten und wo sie Unterstützung brauchten. Wenn die Beiträge nicht immer weiter steigen sollten, werde man auch über andere Finanzierungsmodelle nachdenken müssen. Bisher wird die Pflege nur aus Beiträgen finanziert. Weil die Beitragssätze Prognosen zufolge in den kommenden Jahren weiter steigen müssten, wird über einen Steuerzuschuss diskutiert.



Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die steigenden Kosten der Pflege ließen sich nur finanzieren, wenn auch Beamte und Privatversicherte in die gesetzliche Pflegeversicherung einbezahlten.