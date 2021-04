Die Grünen wollen für die Pflege von Angehörigen oder Freunden eine finanzielle Unterstützung nach dem Vorbild des Elterngeldes einführen.

Die sogenannte "Pflegezeit Plus" soll eine bis zu dreimonatige, bezahlte Freistellung ermöglichen, wie aus einem Bundestagsantrag der Partei hervorgeht aus dem das RedaktionsNetzwerk Deutschland zitiert. Darüber hinaus solle eine Reduzierung der Arbeitszeit für einen Zeitraum von maximal drei Jahren finanziell abgefedert werden. Nach den Vorstellungen der Grünen sollen für die Zeit der Angehörigenpflege aus Steuermitteln in der Regel 67 Prozent des entgangenen Nettoeinkommens gezahlt werden.



Das einzige bestehende gesetzliche Instrument zur finanziellen Unterstützung von Pflegenden sei faktisch unwirksam, heißt es in dem Antrag. Die Möglichkeit eines zinslosen Darlehens sei seit dem Jahr 2018 nur in 533 Fällen genutzt worden. Das zeige, dass dieses Darlehen am Bedarf der meisten pflegenden Angehörigen vorbei gehe.

