Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hat die Vertreter der Pflegeberufe aufgefordert, sich besser zu organisieren.

Er sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, sie sollten sich ähnlich wie die Ärzteschaft in Landes- und in einer Bundeskammer zusammenschließen. Nur dann könne die Profession Pflege eine klare, deutliche Sprache sprechen und ihre Interessen effektiv vertreten. Es falle der Pflege immer noch schwer, sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen.



Westerfellhaus schlug zudem vor, Familien mit neuen Pflegefällen, die zu Hause betreut werden, eine Art "Pflege-Hebamme" zur Verfügung zu stellen. Eine solche Fachkraft könne die Angehörigen in den ersten Tagen intensiv begleiten und beispielsweise einen Blick auf die fachgerechte Versorgung des Pflegebedürftigen haben. Später könne die Fachkraft der Familie beratend zur Seite stehen, etwa in Fällen von Überlastung.