Die Große Koalition will einem Medienbericht zufolge die Unterstützung von Pflegebedürftigen und deren Familien weiter verbessern.

Geplant sei unter anderem, dass Pflegebedürftige für Taxifahrten zum Arzt künftig keine Genehmigung der Krankenkasse mehr benötigten, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Darüberhinaus wolle man auch die pflegenden Angehörigen entlasten. Müssten sie selbst in eine Reha-Klinik, sollten sie das pflegebedürftige Familienmitglied mitnehmen dürfen und in der gleichen Einrichtung betreuen lassen. - Im Bundestag wird derzeit das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz beraten. Es soll Anfang 2019 in Kraft treten.